Exposition « Savourez ! Les Archives se mettent à table »

11 octobre 2023 – 20 avril 2024
Archives municipales
28 rue Pierre de Guethem 59200 Tourcoing

Entrée libre. Visites guidées sur rendez-vous.

Suivez la recette : Au marché des Archives, prenez 500 grammes de douceurs, quelques boissons, une pincée d'épices, un peu de pain, mélangez le tout et vous obtiendrez un délicieux menu tourquennois ! Les documents présentés vous donneront certainement le goût d'une histoire gastronomique très présente à Tourcoing. Les saveurs dévoilées en feront saliver plus d'un, dans un cadre appétissant.

