Voyage dans le Temps, 200 ans d'histoire des Sapeurs-Pompiers d'Oyonnax – Exposition organisée par Les Gardes Pompes Oyonnaxiens

16 et 17 septembre

Archives municipales Oyonnax

Entrée libre – Gratuit

Exposition commentée retraçant l'histoire des Sapeurs-Pompiers Oyonnaxiens sur 200 ans.

Porteurs de mémoire, les membres de l’association des Gardes-Pompes Oyonnaxiens vous présenteront des mannequins, d’anciens chars à pompes, des médailles, des casques, des uniformes, ou encore de nombreux éléments iconographiques, qui retracent l’engagement des Sapeurs-Pompiers sur le territoire de 1819 à nos jours. Archives municipales Oyonnax 14 bis rue André Crétin 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 Oyonnax Ain Auvergne-Rhône-Alpes 09 63 61 15 94 https://www.oyonnax.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

