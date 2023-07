Partez à la découverte des trésors d’archives Archives municipales Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Partez à la découverte des trésors d’archives Archives municipales Nancy, 16 septembre 2023, Nancy. Partez à la découverte des trésors d’archives 16 et 17 septembre Archives municipales Gratuit, Sur inscription Vous pourrez participer à des visites guidées «Immersion au coeur de l’histoire de la ville». Au contact des sources historiques, le public comprendra comment se constitue la mémoire d’une ville et de ses habitants. Le métier d’archiviste et les missions d’un service public d’archives seront présentés. La visite dure 1h. Archives municipales 3 rue Henri Bazin, 54000 Nancy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 54 50 60 70 http://www.archives.nancy.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/o/archives-municipales-de-nancy-33807007021 »}] A la fin des années 1960, les archives sont transférées dans le bâtiment actuel qui est l’ancienne manufacture de chaussures Spire & Coblentz, datant du début du XXe siècle. L’usine s’est implantée dans un quartier qui s’industrialise fortement à l’époque, du fait de nouveaux moyens de communication, à savoir le canal et le chemin de fer de ceinture. Elle cesse son activité en 1935, mais l’édifice porte toujours des traces de l’architecture industrielle (verrière, poteaux en fonte, cheminée, façade…). Aujourd’hui, la mémoire de la ville et les trésors d’archives y sont conservés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Ville de Nancy Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Archives municipales Adresse 3 rue Henri Bazin, 54000 Nancy Ville Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Archives municipales Nancy

Archives municipales Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/