Exposition « Mémoires vives : Palimpsestes et mémoires juives d’ici ou d’ailleurs » dans le cadre JECJ Archives municipales Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Exposition « Mémoires vives : Palimpsestes et mémoires juives d’ici ou d’ailleurs » dans le cadre JECJ 16 et 17 septembre Archives municipales Entrée libre

La mémoire, dans cette exposition, est tout à la fois le moyen de préservation du patrimoine, le processus qui le fait vivre et revivre, le réceptacle et le noyau actif de sa régénérescence.

Par les superpositions des matières et des temps, les palimpsestes de l’artiste Isabelle Adelus & Suran, laissent entrevoir -en transparence- les chemins subtils des mémoires qui transforment le temps et l’espace en énergie poétique. Cette énergie se prolonge et s’amplifie dans les panneaux suggestifs du Cercle de généalogie juive qui nous mènent de l’Egypte à la Lorraine, de la Libye à l’Europe de l’Est, de l’Alsace à Istanbul, cueillant les noms et les mémoires, d’ici et d’ailleurs.

En ces temps, assoiffés de mots vrais, de noms justes et de visages ouverts, cette double exposition présente des itinéraires qui suggèrent des rivages et la possibilité d’ancrages humains.

Archives municipales 1-3 rue des Récollets, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est 03 87 68 25 70 https://archives.metz.fr/ https://www.facebook.com/archivesmunicipalesmetz;https://metz.fr/lieux/lieu-58.php Les Archives municipales de Metz conservent le patrimoine écrit de la commune depuis l’an mil et sont situées dans le cloître des Récollets et l’ancien réservoir d’eau de la colline Sainte-Croix.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Metz