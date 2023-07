Découverte des archives municipales Archives municipales Mantes-la-Jolie, 16 septembre 2023, Mantes-la-Jolie.

Découverte des archives municipales Samedi 16 septembre, 09h30 Archives municipales Gratuit, sur inscription

Les archives proposent une découverte de différentes collections exceptionnelles, des manuscrits du XVIIIème siècles de personnages illustres issus de la collection Clerc de Landresse, les archives du voyage de la Coquille de Duperrey (carnet de bord du capitaine, des dessins d’animaux découverts durant le périple autour du monde…)

Archives municipales Hôtel de ville – 31 rue Gambetta 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 86 60 http://www.manteslajolie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0134788660 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}] Les Archives municipales de Mantes-la-Jolie conservent des documents qui remontent jusqu’au XIIe siècle. Elles collectent, classent, conservent et communiquent aux publics des fonds qui leur sont confiés par l’administration municipale, des particuliers, des associations ou des entreprises ayant un lien avec la ville. De nombreux documents provenant de fonds de toutes natures y sont conservés, tels que des registres paroissiaux, des registres d’état civil, des plans, des gravures, mais aussi des affiches, des périodiques anciens, des photographies, etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

Ville de Mantes-la-Jolie