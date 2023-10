« Orléans et son agglomération : 1960-1980. Deux décennies d’une profonde transformation illustrée par les archives photographiques du GEMAO ». Archives municipales et métropolitaines Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans « Orléans et son agglomération : 1960-1980. Deux décennies d’une profonde transformation illustrée par les archives photographiques du GEMAO ». Archives municipales et métropolitaines Orléans, 13 octobre 2023, Orléans. « Orléans et son agglomération : 1960-1980. Deux décennies d’une profonde transformation illustrée par les archives photographiques du GEMAO ». 13 – 15 octobre Archives municipales et métropolitaines Une exposition visible dans les vitrines des Archives d’Orléans, 7 jours sur 7 et en ligne de façon illimitée. Archives municipales et métropolitaines 5 rue Fernand Rabier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 23 69 https://archives.orleans-metropole.fr/ https://archives.orleans-metropole.fr/offre-educative-et-culturelle/expositions-virtuelles/orleans-et-son-agglomeration–1960-1980 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T08:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:59:00+02:00

2023-10-15T08:00:00+02:00 – 2023-10-15T22:30:00+02:00 @Archives d’Orléans. Fonds du GEMAO Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Archives municipales et métropolitaines Adresse 5 rue Fernand Rabier 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Archives municipales et métropolitaines Orléans latitude longitude 47.905077;1.909733

Archives municipales et métropolitaines Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/