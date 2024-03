Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique La Rochelle, mardi 9 avril 2024.

Visite guidée de ce nouveau site consacré aux Archives. 9 et 15 avril Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique Gratuit – limité à 15 personnes – sur réservation par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T15:30:00+02:00 – 2024-04-09T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-15T14:30:00+02:00 – 2024-04-15T15:30:00+02:00

Dans ce nouveau site, les Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique sont destinées à assurer la conservation, la communication et la valorisation du patrimoine archivistique de la Ville de La Rochelle et de son agglomération. Le bâtiment renferme désormais des documents du XIIIème siècle à nos jours sur une surface de 2650 m2. Des salles pour accueillir des expositions, des groupes d’enfants et toutes les personnes souhaitant faire des recherches viennent compléter les réserves des collections.

Inauguration officielle du bâtiment le samedi 1er juin.

La visite du 15 avril se fera en présence de l’architecte Hervé Vachon.

Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique 25 B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « archives@ville-larochelle.fr »}]

