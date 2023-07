La quête du dragon Archives municipales et communautaires Bourges, 16 septembre 2023, Bourges.

La quête du dragon Samedi 16 septembre, 14h00 Archives municipales et communautaires

Le sanctuaire du dragon

Parcours découverte

Étape incontournable d’un jeu de piste organisé dans le cadre du Plan de renouvellement urbain (NPNRU), les Archives permettent de mettre en avant l’évolution du quartier depuis sa création jusqu’à nos jours.

Archives municipales et communautaires Rue Jules-Bertaut, 18000 Bourges Bourges 18000 Bourges Nord Cher Centre-Val de Loire 02 46 08 11 33 https://archives.agglo-bourgesplus.fr/ Les Archives municipales et communautaires de Bourges sont un service public culturel et patrimonial qui a pour mission de collecter, conserver et classer, afin de les communiquer au public, les sources permettant de reconstituer l’histoire de la ville, de l’agglomération et de leurs habitants.

Ces témoignages permettent de retracer l’histoire de la cité depuis le XIIe siècle, celui du CCAS depuis le début du XXe siècle et de l’Agglomération depuis sa création en 2002. Bâtiment aux normes PMR ; Agglobus ligne n°1 arrêt Romain Rolland ou n°7 arrêt Mallarmé. Parkings auto et vélo à proximité immédiate.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Ville de Bourges et Bourges Plus