Cet évènement est passé Visite commentée des archives municipales de Manosque Archives municipales (en-dessous de la Fondation Carzou) Manosque Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque Visite commentée des archives municipales de Manosque Archives municipales (en-dessous de la Fondation Carzou) Manosque, 16 septembre 2023, Manosque. Visite commentée des archives municipales de Manosque Samedi 16 septembre, 09h30 Archives municipales (en-dessous de la Fondation Carzou) Places limitées, inscription obligatoire Visite commentée des archives de Manosque, présentation de documents exceptionnels conservés dans le fonds manosquin (parchemins médiévaux, lettres des rois de France, manuscrits enluminés…) Archives municipales (en-dessous de la Fondation Carzou) Rue des Potiers, 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.92.40.58.58. »}, {« type »: « email », « value »: « avancauwenberghe@ville-manosque.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00 Ville de Manosque Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Autres Lieu Archives municipales (en-dessous de la Fondation Carzou) Adresse Rue des Potiers, 04100 Manosque Ville Manosque Departement Alpes-de-Haute-Provence Lieu Ville Archives municipales (en-dessous de la Fondation Carzou) Manosque latitude longitude 43.83094;5.78244

Archives municipales (en-dessous de la Fondation Carzou) Manosque Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/manosque/