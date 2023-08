Exposition/vidéo « A nul autre pareil » aux archives d’oOrange Archives municipales d’Orange Orange, 15 septembre 2023, Orange.

Exposition/vidéo « A nul autre pareil » aux archives d’oOrange 15 et 16 septembre Archives municipales d’Orange Dernière projection une demi-heure avant les horaires de fermeture.

Exposition et projection vidéo sur la Légion et plus particulièrement sur la commémoration des 160 ans de la bataille de Camerone, évoquant les 47 années de festivités annuelles qui ont rythmé l’arrivée du printemps à Orange. Le film qui présente des documents d’archives et dure 20 minutes. Nous avons élaboré un questionnaire à destination des enfants.

Archives municipales d’Orange 75 cours Aristide Briand 84100 Orange Orange 84100 Colline Saint-Eutrope Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 51 38 01 http://ville-orange.fr Depuis 1980, les archives municipales sont installées dans la maison de Salve, demeure bourgeoise du XVIIIème siècle, spécialement aménagée pour la conservation des documents.Les archives de la ville témoignent du riche passé de la cité depuis le XIème siècle. Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Ville d’Orange