du 9 juin 1940 13 – 15 octobre Archives municipales d’Évreux En ligne Le service Archives & Patrimoines et le service Système d’Information Géographique (SIG) Évreux-EPN se sont une nouvelle fois associés pour vous proposer une autre story-map : Focus sur Évreux après les bombardements du 9 juin 1940. Cette carte interactive permet d’identifier les lieux photographiés par Bernard Curé après les bombardements de juin 1940 et de leur associer une localisation précise.

En ligne : https://storymaps.arcgis.com/stories/af8c9f6f0e5e4f929dae1aeedb9359b7 Archives municipales d’Évreux 15 rue Saint-Louis, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie [{« link »: « https://storymaps.arcgis.com/stories/af8c9f6f0e5e4f929dae1aeedb9359b7 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

