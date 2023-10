StoryMap La Reconstruction d’Évreux Archives municipales d’Évreux Évreux, 13 octobre 2023, Évreux.

StoryMap La Reconstruction d'Évreux
Archives municipales d'Évreux

Un document de plus sur la Reconstruction d’Évreux ?

Oui, mais une autre approche, plus classique : une présentation chronologique de cette opération d’urbanisme qui s’étend sur treize années. Pourquoi une telle présentation ? La story-map est un outil qui s’y prête bien, c’est inédit ! Les Archives municipales d’Évreux possèdent de nombreuses photographies des fonds de Bernard Curé et Bernard Ducellier, mais elles ne sont pas toutes datées. Pour établir les cartes évolutives de cette reconstruction, les données présentes dans les 1 144 feuillets constituant les registres de l’Association syndicale de Reconstruction d’Évreux couvrant la période de juin 1948 à décembre 1955 (Archives municipales d’Évreux cotés 1 à 4 S) ont été croisées avec les photographies des fonds précités et les témoignages d’architecte comme Pierre Dupont. Ce travail est sans doute perfectible, mais il contribuera à une meilleure connaissance de cette période de l’histoire d’Évreux.

https://storymaps.arcgis.com/stories/db2c55c757b6451a9b87f9b794dc2c9a

