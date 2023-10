Parcours de la Reconstruction – De Balade en Découvertes Archives municipales d’Évreux Évreux Catégories d’Évènement: Eure

Évreux Parcours de la Reconstruction – De Balade en Découvertes Archives municipales d’Évreux Évreux, 13 octobre 2023, Évreux. Parcours de la Reconstruction – De Balade en Découvertes 13 – 15 octobre Archives municipales d’Évreux En ligne Téléchargez l’application De balades en Découvertes et partez à la découverte du patrimoine architectural de la Reconstruction au coeur de la ville d’Évreux.

Visite libre | Durée : 1h | À télécharger, sur PlayStore pour les smartphone et sur AppStore pour les iPhone. Archives municipales d’Évreux 15 rue Saint-Louis, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T07:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:59:00+02:00

2023-10-15T00:00:00+02:00 – 2023-10-15T23:00:00+02:00 Évreux Portes de Normandies Détails Catégories d’Évènement: Eure, Évreux Autres Lieu Archives municipales d'Évreux Adresse 15 rue Saint-Louis, 27000 Évreux Ville Évreux Departement Eure Lieu Ville Archives municipales d'Évreux Évreux latitude longitude 49.026855;1.152826

Archives municipales d'Évreux Évreux Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evreux/