Toulouse Mort ou vif, plongez dans les archives criminelles de l’Ancien Régime Archives municipales de Toulouse Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. Mort ou vif, plongez dans les archives criminelles de l’Ancien Régime 16 et 17 septembre Archives municipales de Toulouse Gratuit. Entrée libre. Limité à 20 places. Mort ou vif, plongez dans les archives criminelles du 22 mai 1709. Rouvrez le dossier, refaites l’autopsie de la victime et étudiez attentivement les témoignages. Seul un esprit perspicace saura démasquer le véritable coupable. Archives municipales de Toulouse 2 rue des archives, 31500 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 80 https://www.archives.toulouse.fr/ https://twitter.com/toulousearchive?lang=fr;http://www.pearltrees.com/archives2toulouse;https://www.urban-hist.toulouse.fr/ L’ancien réservoir d’eau du faubourg Bonnefoy, inauguré en 1892, est devenu en 1996 celui de la mémoire toulousaine. Visitez 800 ans d’histoire dans des coulisses semi-enterrées ! Les archives sont nées en février 1205 lorsque le notaire Guillaume Bernard, sur l’ordre des consuls, commença la transcription des titres de la ville dans deux cartulaires semblables. Ensuite, malgré quelques aléas, l’administration municipale conserva précieusement ses archives et les organisa régulièrement au cours des siècles. Enfin, elles furent placées sous la responsabilité d’un archiviste de manière continue à partir de 1863. Accès au 2 rue des archives, par le métro Roseraie, ou par les bus 39/42/L9 (arrêt Sainte-Hélène). Accès des personnes à mobilité réduite par le 7 avenue Bellevue. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

©Manon Cathala / Stéphanie Renard – Mairie de Toulouse – Archives municipales de Toulouse

