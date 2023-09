Découvrez les méthodes de conservation des archives ! Archives municipales de Thouars Thouars, 16 septembre 2023, Thouars.

Découvrez les méthodes de conservation des archives ! 16 et 17 septembre Archives municipales de Thouars Gratuit. Entrée libre.

Découvrez comment les Archives municipales conservent leurs documents de manière durable.

Les archives sont constitutives du patrimoine durable. Elles témoignent de l’existence d’une personne, d’une institution, d’un procédé ou d’un fait pour conserver au mieux notre patrimoine.

Archives municipales de Thouars 5 rue Drouyneau de Brie, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 94 91 https://thouars.fr/ville-dhistoire/archives/ En tant que gardiennes essentielles de la mémoire du passé, les archives offrent aux chercheurs la possibilité d’écrire l’histoire, aux citoyens de faire valoir leurs droits et à l’administration municipale de maintenir ses fonctions. Le service des Archives municipales de Thouars rassemble une diversité de fonds, comprenant des documents anciens, modernes, contemporains et privés, disponibles à la consultation pour les chercheurs, les historiens, les curieux et les passionnés. Des inventaires sont mis à leur disposition, ainsi qu’un modeste fonds documentaire, au sein de la salle de lecture des Archives. Parking de la mairie, 14 place Saint-Laon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

