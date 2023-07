Visite des archives communales Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’Évènement: Saint-Maur-des-Fossés

Val-de-Marne Visite des archives communales Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés. Visite des archives communales Samedi 16 septembre, 09h15, 10h00, 10h45, 11h30 Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés Entrée libre sur inscription Les Archives municipales recèlent de véritables trésors sur la vie de la commune ! Comme chaque année, le service propose une visite des locaux afin de faire découvrir l’envers du décor et la façon dont sont conservés tous les documents : papiers certes mais également photographies, plaques de verre, bobines de film, cartes postales et différents objets. Au cours de la visite, vous en découvrirez une sélection. Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés 23 avenue d’Arromanches 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 La Pie Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 11 43 31 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:15:00+02:00 – 2023-09-16T09:45:00+02:00

