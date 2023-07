Jouez à l’Archiviste ! Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’Évènement: Saint-Maur-des-Fossés

Val-de-Marne Jouez à l’Archiviste ! Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés. Jouez à l’Archiviste ! Samedi 16 septembre, 09h00 Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés Entrée libre Les Archives municipales proposent plusieurs ateliers à destination des plus jeunes : une manière de découvrir le passé de façon ludique ! Crée ton blason !

Le blason est un mélange de couleurs et de symboles permettant d’être identifié sur une armure ou une bannière. Viens créer ton propre blason en respectant quelques règles de base de l’héraldique ! Puzzles

Sauras-tu assembler rapidement et reconnaître les lieux des cartes postales transformées en puzzle ? Viens avec des amis et lancez-vous des défis ! Les archives orales

À l’aide d’un questionnaire, apprends à mieux connaître ta famille et repart avec un fichier audio : ta propre archive orale ! Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés 23 avenue d’Arromanches 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 La Pie Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

© Ville de Saint-Maur-des-Fossés

