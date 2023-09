Atelier cyanotype Archives municipales de Saint-Étienne Saint-Étienne, 17 septembre 2023, Saint-Étienne.

Atelier cyanotype Dimanche 17 septembre, 14h30 Archives municipales de Saint-Étienne Atelier en continu même par mauvais temps sans inscription / enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte

Découverte du cyanotype à partir d’images d’archives

Venez découvrir les techniques du cyanotype, un procédé photographique ancien, en révélant des photographies issues du fonds La Tribune-Le Progrès, conservé aux archives municipales. Grâce aux UV du soleil, vous ferez apparaître des images bleues mais pourrez aussi jouer avec des variations de couleur pour créer des clichés étonnants et repartir avec votre tirage.

Atelier animé par Kenia Sadoun, photographe, en préfiguration de la résidence médias qui se déroulera de septembre 2023 à avril 2024.

Archives municipales de Saint-Étienne 164, cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.archives.saint-etienne.fr Les archives municipales de Saint-Étienne occupent une place singulière dans le paysage culturel stéphanois. Elles ont pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer les archives des services municipaux, et accueillent également des archives privées (associations, architectes, entreprises, photographes, etc.) intéressant l’histoire de la ville.

Au-delà de ces missions administratives et patrimoniales, les archives répondent à des enjeux citoyens. À travers des expositions, des actions de recueil de mémoire et de soutien aux initiatives dans les quartiers, elles contribuent au récit d’une histoire commune. Autoroute A72, sortie Rond-Point / Bus 6 et 11, arrêt Rond-Point.

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

