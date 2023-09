Dans les coulisses des archives Archives municipales de Saint-Étienne Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne.

Dans les coulisses des archives 16 et 17 septembre Archives municipales de Saint-Étienne inscription conseillée / nombre de places limitées par visite

Visite commentée des archives

Venez découvrir les archives et rencontrer les archivistes ! Au cours d’une déambulation dans les locaux habituellement fermés au public, ils vous dévoilent la richesse des documents conservés et présentent la diversité de leurs missions. Un moment d’échange sur l’histoire de Saint-Étienne et de sa métropole, sous le signe du patrimoine sportif de la ville.

Archives municipales de Saint-Étienne 164, cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.archives.saint-etienne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0477344041 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@saint-etienne.fr »}] Les archives municipales de Saint-Étienne occupent une place singulière dans le paysage culturel stéphanois. Elles ont pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer les archives des services municipaux, et accueillent également des archives privées (associations, architectes, entreprises, photographes, etc.) intéressant l’histoire de la ville.

Au-delà de ces missions administratives et patrimoniales, les archives répondent à des enjeux citoyens. À travers des expositions, des actions de recueil de mémoire et de soutien aux initiatives dans les quartiers, elles contribuent au récit d’une histoire commune. Autoroute A72, sortie Rond-Point / Bus 6 et 11, arrêt Rond-Point.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

AMSE