Houtaud Visite guidée du dépôt d’archives Archives municipales de Pontarlier Houtaud, 16 septembre 2023, Houtaud. Visite guidée du dépôt d’archives 16 et 17 septembre Archives municipales de Pontarlier Sur inscription. Groupes limités à 15 personnes. Cette visite montre l’envers du décor avec la présentation du lieu de conservation de la mémoire de Pontarlier et pour partie celle du Haut-Doubs. Les trésors d’archives conservés depuis le XIVe siècle n’auront plus de secret pour vous.

Les comédiens du théâtre Le Philépat pourront vous étonner avec leurs « Surprises théâtrales ». Archives municipales de Pontarlier 8, entrée B, rue de la Grande Oie 25300 Houtaud

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

