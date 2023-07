Balade virtuelle dans le patrimoine vivant de Nîmes Archives municipales de Nîmes Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Balade virtuelle dans le patrimoine vivant de Nîmes Archives municipales de Nîmes Nîmes, 15 septembre 2023, Nîmes. Balade virtuelle dans le patrimoine vivant de Nîmes 16 et 17 septembre Archives municipales de Nîmes Gratuit. Entrée libre. Le visiteur internaute découvrira au travers de documents iconographiques la richesse du passé des commerces artisanaux, petites industries et de l'architecture de quelques bâtiments nîmois. Pour clore cette balade virtuelle il pourra découvrir des affiches anciennes de festivités de Nîmes. Archives municipales de Nîmes 22B rue Pradier 30000 Nîmes Nîmes 30011 Les Carmes Gard Occitanie https://archives.nimes.fr/ Les archives municipales de Nîmes abritent les fonds modernes de 1790 jusqu'à 1982 ainsi que les fonds contemporains à partir de 1983.

Ils conservent également les registres d'Etat civil de 1792 à 1920.

