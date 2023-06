Visite des archives municipales de Montbéliard Archives municipales de Montbéliard – Châtel devant Montbéliard, 17 septembre 2023, Montbéliard.

Les Archives municipales vous ouvrent leurs portes. Des parchemins aux enregistrements sonores en passant par les registres paroissiaux ou les plans anciens, vous découvrirez au fil des documents l’histoire de la ville et celle des hommes et des femmes qui ont vécu ou ont contribué à son histoire. Cette année, vous pourrez découvrir une présentation d’une sélection de documents d’archives liés aux voyages, dont un album d’Émile Blazer, réalisé à la suite de son voyage de son voyage de 1923 au Maroc, de Tanger à l’Atlas.

Une découverte des fonds et des magasins de conservation vous est également proposée, sur réservation uniquement (trois créneaux de visite : 14h30, 15h30 ou 16h30).

Archives municipales de Montbéliard – Châtel devant 8 Rue du Château, 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 99 22 49 https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/archives-municipales.html http://archives.montbeliard.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Ville de Montbéliard – extrait ouvrage Emile Blazer – Archives municipales