Visite du quartier de la gare de Lyon Perrache Archives municipales de Lyon Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Visite du quartier de la gare de Lyon Perrache 16 et 17 septembre Archives municipales de Lyon Gratuit, Sur inscription

La gare de Lyon Perrache est un lieu important et structurant de la ville de Lyon. Nous vous proposons de découvrir ce lieu fort en histoire avec des universitaires spécialistes de la ville.

Nous vous proposons une visite de la gare, du Centre d’Echanges de Perrache et des quartiers aux alentours pour comprendre les projets de gare à Perrache depuis l’arrivée du train à Lyon en 1832. La visite permettra de comprendre les évolutions récentes et futures de la gare ainsi que ses liens avec le Centre d’échanges de Perrache.

Archives municipales de Lyon 1, place des Archives, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 92 32 50 http://archives-lyon.fr http://www.facebook.com/archivesdelyon/;https://twitter.com/ArchivesdeLyon;https://www.instagram.com/archivesdelyon/ [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ahicf.com/ »}] Point de rencontre entre le centre historique et le nouveau quartier de la Confluence, les Archives de Lyon conjuguent passé et modernité. Derrière une grande verrière, au cœur de l’ancien centre de tri postal entièrement réhabilité, se trouvent plus de huit siècles de mémoire lyonnaise.

Les archives produites par l’administration municipale depuis le Moyen Âge sont précieusement conservées sur des kilomètres de rayonnages. Des archives de familles, d’entreprises, d’associations, de syndicats, d’architectes, de photographes viennent compléter ces sources de l’histoire de Lyon et rendre compte de la diversité sociale et culturelle du territoire au fil du temps. Les réseaux de transports en commun desservent les Archives. Les arrêts les plus proches sont : Place des Archives (tramways T1, T2) : 100 mètres de l’entrée principale Perrache (métro A) : Des travaux sont en cours dans la gare mais l’accès au cours Charlemagne peut se faire par ascenseur. Gare de Perrache : accessible (https://www.lyon.fr/lieu/sncf/gare-de-perrache)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Rails & histoire, Sébastien Gardon