Prenez part à une chasse au trésor patrimoniale Archives municipales de Lège-Cap Ferret Lège Catégories d’Évènement: Gironde

Legé Prenez part à une chasse au trésor patrimoniale Archives municipales de Lège-Cap Ferret Lège, 16 septembre 2023, Lège. Prenez part à une chasse au trésor patrimoniale Samedi 16 septembre, 13h00 Archives municipales de Lège-Cap Ferret Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Plus d’informations sur le site officiel de la ville ou en contactant le : 05 57 17 07 80. Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine des villages de la presqu’île en résolvant des énigmes de façon ludique et autonome. À la clé : le trésor perdu de Blanchette, la petite chèvre de Lège. Archives municipales de Lège-Cap Ferret 79 avenue de la mairie, 33950 Lège-Cap Ferret Lège 33950 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 17 07 80 http://www.ville-lege-capferret.fr/vivre-a-lege-cap-ferret/arts-culture/maison-des-archives/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-lege-capferret.fr/billeterie/ »}] Ce bâtiment d’archives a été inauguré en 2017. Parking, accessible aux personnes en situation de handicap. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Service communication, Ville de Lège-Cap Ferret Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Legé Autres Lieu Archives municipales de Lège-Cap Ferret Adresse 79 avenue de la mairie, 33950 Lège-Cap Ferret Ville Lège Departement Gironde Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Archives municipales de Lège-Cap Ferret Lège

Archives municipales de Lège-Cap Ferret Lège Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lege/