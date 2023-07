Publication d’un livret patrimonial Archives municipales de Lège-Cap Ferret Lège Catégories d’Évènement: Gironde

Legé Publication d’un livret patrimonial Archives municipales de Lège-Cap Ferret Lège, 16 septembre 2023, Lège. Publication d’un livret patrimonial Samedi 16 septembre, 12h00 Archives municipales de Lège-Cap Ferret Prix du livret : 5 € tarif plein. 4 € tarif réduit. Entrée libre. Découvrez la publication d’un nouveau livret patrimonial.

Le livret « Les archives du mois 2021 » paraitra à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Découvrez l’histoire de la presqu’île à travers des sujets variés (les puits artésiens, les 140 ans du 14 juillet, les séjours du peintre mexicain Diego Rivera, etc). Plus de renseignements au 05 57 17 07 80 ou sur le site officiel de la ville de Lège-Cap Ferret. Archives municipales de Lège-Cap Ferret 79 avenue de la mairie, 33950 Lège-Cap Ferret Lège 33950 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 17 07 80 http://www.ville-lege-capferret.fr/vivre-a-lege-cap-ferret/arts-culture/maison-des-archives/ Ce bâtiment d’archives a été inauguré en 2017. Parking, accessible aux personnes en situation de handicap. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 ©Tadam tout court Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Legé Autres Lieu Archives municipales de Lège-Cap Ferret Adresse 79 avenue de la mairie, 33950 Lège-Cap Ferret Ville Lège Departement Gironde Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Archives municipales de Lège-Cap Ferret Lège

Archives municipales de Lège-Cap Ferret Lège Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lege/