Atelier Archives : « Questions pour un champion ! » Archives municipales de Fougères Fougères, 17 septembre 2023, Fougères.

Ville sportive par excellence, Fougères accueille depuis plusieurs décennies des évènements sportifs d’envergure, et a vu grandir et évoluer plusieurs grands champions au sein de nombreuses associations particulièrement dynamiques.

L’équipe des Archives vous propose de venir tester votre connaissance de l’histoire sportive Fougeraise (19ème-21ème siècle) au cours d’un jeu de questions/réponses par équipe, illustré de documents d’archives.

Seul(e), en famille, entre amis, vous êtes tous les bienvenus pour ce moment convivial qui sera suivi d’une visite des coulisses du service au cours de laquelle nous vous ferons découvrir les trésors des Archives.

Archives municipales de Fougères Les Ateliers 35300 Fougères Fougères 35300 Écartelée – Bonabry – Orières – Paron Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 94 88 09 https://fougeres.fr/article/les-archives-municipales [{« type »: « phone », « value »: « 0299948809 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@fougeres.fr »}] Les Archives municipales collectent, classent, conservent et communiquent au public les archives publiques produites par les services de la Ville et les archives privées du XIVème siècle à nos jours.

Sources intarissables sur l’Histoire de Fougères, les archives permettent également à l’administration et aux citoyens de faire valoir leurs droits. Les supports collectés et conservés sont multiples : parchemins, papiers, cartes postales, plaques de verre photographiques, photographies, affiches…et demandent une vigilance particulière quant à leur conditionnement et aux conditions de conservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Archives municipales de Fougères