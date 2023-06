Visites commentées des Archives de la Ville de Dijon Archives municipales de Dijon Dijon, 16 septembre 2023, Dijon.

Visites commentées des Archives de la Ville de Dijon 16 et 17 septembre Archives municipales de Dijon Entrée libre

Venez découvrir le magasin historique de conservation des Archives de la Ville de Dijon, retraçant l’histoire de la cité depuis le XIIe siècle, et ses précieux trésors.

Archives municipales de Dijon 91 rue de la Liberté 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 74 53 82 http://www.dijon.fr https://fr-fr.facebook.com/archivesmunicipalesdijon Le service des Archives municipales occupe le rez-de-chaussée du Palais des États de Bourgogne depuis 1831. Le bâtiment a fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques en 1926. Les plus anciens documents d’archives conservés datent du XIIe siècle. Cartulaires, délibérations, documents d’urbanisme et financiers permettent de retracer l’histoire et l’évolution de la cité ainsi que la vie quotidienne de ses habitants.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

