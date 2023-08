Visite commentée des archives municipales de la ville de Cusset Archives municipales de Cusset Cusset, 16 septembre 2023, Cusset.

Visite commentée des archives municipales de la ville de Cusset 16 et 17 septembre Archives municipales de Cusset

Les Archives de la ville de Cusset se racontent et se visitent ! Venez pousser les portes de ce lieu de mémoire pour découvrir et observer les nombreux documents et autres pièces d’archives aussi exceptionnelles qu’historiquement passionnants.

Archives municipales de Cusset 8 rue du Président Wilson, 03300 Cusset Cusset 03300 Moulin de Capitan Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Ville de Cusset