Villa Montrose – Archives municipales Archives municipales de Cannes Villa Montrose Cannes, 17 septembre 2023, Cannes.

Villa Montrose – Archives municipales Dimanche 17 septembre, 09h30, 11h00, 14h30, 16h00 Archives municipales de Cannes Villa Montrose sur inscription

Visite libre DIMANCHE 9h-13h et 14h-18h

Visite commentée DIMANCHE 9h30, 11h, 14h30 et 16h : découverte des Archives municipales : histoire du bâtiment, ses missions, ses documents les plus remarquables et un diaporama sur l’histoire du tennis à Cannes…

Réservation préalable au 04 89 82 20 60

Lignes de bus 4, 7

Archives municipales de Cannes Villa Montrose 9 avenue Montrose, 06400 Cannes Cannes 06407 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 89 82 20 60 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Mairie de Cannes