Corrèze Visite guidée des magasins de conservation Archives municipales de Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Visite guidée des magasins de conservation 16 et 17 septembre Archives municipales de Brive-la-Gaillarde Gratuit. Entrée libre. Les magasins de conservation sont le lieu où sont conservés les collections. Les documents d’archives sont uniques et extrêmement précieux, pouvant dater de toutes les époques, même les plus anciennes.

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer à une visite guidée des magasins de conservation des Archives municipale de Brive. Archives municipales de Brive-la-Gaillarde 15 rue du docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 18 50 http://archives.brive.fr Le bâtiment du XVIIe siècle, ancien couvent des Clarisses, également appelé Maison Cavagnac, a abrité le musée Ernest Rupin jusqu'à la fin des années 1970. Les archives y sont installées depuis 2006.

