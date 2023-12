ATELIER FABRICATION D’UN CODEX Archives municipales de Béziers Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21 Folios, cahiers, plats, contre-plats, reliures…. venez créer votre propre cortex médiéval! Payant. Sur inscription uniquement. 04 67 36 73 68.

Archives municipales de Béziers

Béziers 34500 Hérault Occitanie

