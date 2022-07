Exposition « Froids extrêmes, sècheresses, intempéries…..à Arles depuis le Moyen-Âge » Archives municipales d’Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Exposition « Froids extrêmes, sècheresses, intempéries…..à Arles depuis le Moyen-Âge » Archives municipales d’Arles, 17 septembre 2022, Arles. Exposition « Froids extrêmes, sècheresses, intempéries…..à Arles depuis le Moyen-Âge » 17 et 18 septembre Archives municipales d’Arles Exposition sur les phénomènes climatiques intervenus à Arles depuis le Moyen-Âge Archives municipales d’Arles Place Félix Rey 13200 arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:servicedesarchives@ville-arles.fr »}] Quel temps faisait-il autrefois ? S’il est difficile de connaître la météo et le climat des siècles passés, les archives de la ville gardent la trace des phénomènes exceptionnels qui ont impacté la vie des Arlésiens depuis le Moyen Âge : froids extrêmes, sècheresses, intempéries… Alors que notre société est confrontée au défi climatique, cette exposition invite à remonter le temps.

RDV : Archives communales d’Arles – Espace Van Gogh, 1er étage – Place Félix Rey, 13200 Arles

Gratuit. Renseignements : 04 90 49 38 74 – servicedesarchives@ville-arles.fr

