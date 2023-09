Exposition Archives municipales Cavaillon, 16 septembre 2023, Cavaillon.

Exposition 16 et 17 septembre Archives municipales Entrée libre

Exposition temporaire

Du Pré au Stade. 5 siècles de sport à Cavaillon

Cavaillon « Terre de jeux 2024 » n’est pas qu’un label pour surfer sur l’actualité des Jeux Olympiques : depuis des siècles, la pratique du sport à Cavaillon est bien réelle. Mais que connaît-on de cette histoire avant le XXe siècle?

Plongez dans l’histoire de Cavaillon sportive au fil des archives. Des Joyes de la Sant Jaume à la naissance de l’hippodrome, du jeu de paume à Cavaillon-plage et du Pré de Gambet au pumptrack du Grenouillet, découvrez l’épopée du sport cavaillonnais.

Exposition à découvrir en avant-première pour les Journées du Patrimoine puis :

Du 19 septembre jusqu’au 22 décembre 2023, exposition ouverte le mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h. Groupes et scolaires : lundi et jeudi sur rendez-vous. Rens : 04 90 71 94 38 – archives@ville-cavaillon.fr

Archives municipales Place du Cloître, 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

archives municipales de la ville de Cavaillon