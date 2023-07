Atelier dégustation : Plaisirs de fruits rouges Animation de la Cuisine centrale, entrée des Archives municipales Archives municipales Argenteuil, 16 septembre 2023, Argenteuil.

Animation de la Cuisine centrale, entrée des Archives municipales 16 et 17 septembre Archives municipales Entrée libre

Inspirées de la thématique du patrimoine vivant et du coquelicot, seront proposées des collations fraiches et savoureuses, à déguster sur place, autour des fruits rouges.

Le menu est élaboré par une diététicienne et les desserts réalisés par le chef cuisinier des cuisines centrales d’Argenteuil.

Archives municipales 12-14 boulevard Léon-Feix 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 23 68 05 http://www.ville-argenteuil.fr Accès derrière le parc de l’hôtel de ville, face au 38 de l’allée Robida. SNCF gare d’Argenteuil / Bus arrêt hôtel de ville

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

