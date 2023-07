Visite des Archives municipales d’Argenteuil Visite découverte des Archives municipales Archives municipales Argenteuil Catégories d’Évènement: Argenteuil

Visite découverte des Archives municipales 16 et 17 septembre Archives municipales Entrée libre N’hésitez-plus à franchir la porte des archives municipales !

Abrité sous la Médiathèque du centre-ville, ce service public d’archives communales enrichi d’archives privées veille à la diffusion du patrimoine documentaire argenteuillais.

Des premières ostensions de la relique de la Sainte Tunique aux deux grands conflits du XXe siècle, on y découvre plus de huit siècles d’évènements historiques, d’évolution du paysage, de personnalités de la petite comme de la grande histoire.

L'Archi-Mur : pour les petits visiteurs, une fresque décorative à la craie donnera libre cours à leur imagination autour du thème du coquelicot !

Archives municipales
12-14 boulevard Léon-Feix
95100 Argenteuil
Argenteuil 95100 Val-d'Oise Île-de-France
01 34 23 68 05
http://www.ville-argenteuil.fr

Accès derrière le parc de l'hôtel de ville, face au 38 de l'allée Robida.
SNCF gare d'Argenteuil / Bus arrêt hôtel de ville

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

