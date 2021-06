Montpellier Montpellier ARCHIVES ET POP CULTURE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

ARCHIVES ET POP CULTURE Montpellier, 18 juin 2021-18 juin 2021, Montpellier. ARCHIVES ET POP CULTURE 2021-06-18 18:30:00 18:30:00 – 2021-06-18 19:30:00 19:30:00

Montpellier Hérault Une conférence animée par Sonia Dollinger pour découvrir le monde des archives à travers la littérature populaire, les séries et le cinéma. Une conférence animée par Sonia Dollinger pour découvrir le monde des archives à travers la littérature populaire, les séries et le cinéma. Une conférence à suivre sur place et à distance. +33 4 67 67 37 68 Une conférence animée par Sonia Dollinger pour découvrir le monde des archives à travers la littérature populaire, les séries et le cinéma. Une conférence à suivre sur place et à distance. Une conférence animée par Sonia Dollinger pour découvrir le monde des archives à travers la littérature populaire, les séries et le cinéma.

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Étiquettes évènement : Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville 43.62558#3.82458