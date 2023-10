Conférence « 1960-2010 : un demi-sicèle d’agriculture biologique dans la Drôme » Archives et Patrimoine Valence, 14 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Michel Jolland s’est intéressé aux origines et au développement de l’agriculture bio en Drôme. Comment sont nées et se sont affermies les convictions en faveur d’une autre agriculture ? Que dire du chemin parcouru ?.

2023-12-14 18:00:00 fin : 2023-12-14 . .

Archives et Patrimoine place Latour Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Michel Jolland looks at the origins and development of organic farming in the Drôme. How did convictions in favor of a different kind of farming come about and grow stronger? What can we say about the progress made?

Michel Jolland analiza los orígenes y el desarrollo de la agricultura ecológica en la Drôme. ¿Cómo surgieron y se consolidaron las convicciones a favor de una agricultura diferente? ¿Qué se puede decir del camino recorrido?

Michel Jolland hat sich mit den Ursprüngen und der Entwicklung der biologischen Landwirtschaft in der Drôme befasst. Wie sind die Überzeugungen für eine andere Landwirtschaft entstanden und gefestigt worden? Was lässt sich über den zurückgelegten Weg sagen?

