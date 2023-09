Visite guidée des ABD Archives et Bibliothèque Gaston Defferre Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

Visite guidée des ABD 13 et 14 octobre Archives et Bibliothèque Gaston Defferre Sur réservation (places limitées)

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, participez à des visites architecturales du bâtiment des Archives et Bibliothèues départementales(ABD) : une exploration inédite de ce bâtiment remarquable conçu par les architectes Vezzoni/Laporte il y a bientôt 20 ans.

LA MÉMOIRE COLLECTIVE DU DÉPARTEMENT

Créées à la Révolution française et placées aujourd’hui sous la double tutelle de l’État et du Départe-ment, les Archives départementales se sont installées en 2006 au cœur du périmètre Euroméditerranée, dans le nouveau bâtiment des Archives et Bibliothèque départementales (ABD Gaston Defferre) cons-truit par le cabinet d’architectes marseillais Vezzoni-Laporte.

Une immense coque appelée le galet abrite la mémoire écrite du département et de ses habitants, soit plus de 65 kilomètres linéaires de documents dont le plus ancien remonte à l’an 814.

Chartes du Moyen Âge, registres de notaires, plans cadastraux, pièces administratives, cartes, affiches, lettres, photographies, cd-rom y sont conservés et communiqués au public dans la salle de lecture.

La valorisation des archives est proposée à tous à travers une programmation dynamique d'expositions, de spectacle vivant, de rencontres, de visites-ateliers et via un site Internet où se trouve à disposition une multitude de ressources sur l'histoire du département. Archives et Bibliothèque départementales – 18/20 rue Mirès – Marseille 3e – Tel. : 04.13.31.82.00 Jardin de la lecture des ABD : 108 rue Peyssonnel – Marseille 3e o Métro : ligne 2, stations Désirée-Clary ou National o Tramway : T2 et T3 terminus Silo – Arenc o Bus : lignes 35, 70 et 82 (arrêt Euromed – Arenc) o Parking Indigo Euroméditerranée Quai d'Arenc o Parking Indigo Marseille Quai D'Arenc o Pour les cyclistes :  Cyclopark parking Quai d'Arenc (97 emplacements + casiers et bornes de recharge pour vélos électriques  Station vélo n° 3322 – 32 rue de Chanterac – 13003 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T17:30:00+02:00 – 2023-10-13T18:45:00+02:00

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:15:00+02:00

@ Tania Massol