Yves Bergé: récit musical autour de Picasso Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre Marseille, 16 novembre 2023, Marseille.

Yves Bergé: récit musical autour de Picasso Jeudi 16 novembre, 20h00 Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre ENTREE LIBRE SUR RESERVATION

ENTREE LIBRE SUR RESERVATION : par téléphone (04 13 31 82 00) ou par e-mail (reservations.bibliotheque@departement13.fr).

Yves Bergé nous propose un récit musical piano-chant autour des musiciens que le peintre a croisés ou aimés ou à travers les thèmes qu’il a explorés, les instruments dans ses tableaux, la danse, les Ballets, la scène, les saltimbanques, la guitare, le violon, la mandoline, la tauromachie, les gitans, le Flamenco, le Cante jondo, les cafés… Lorca, Falla, Granados, Albeniz, Satie, Milhaud, Stravinsky…

Dans ses tableaux, scènes de vie gitane, joueurs de flûte des années 1970, en passant par les guitares cubistes, les collaborations avec les Ballets russes ou les bacchanales animant un nombre infini de toiles, dessins, céramiques et sculptures : l’œuvre de Picasso est traversée par la musique, le son, le chant, la poésie…

L’artiste est très attaché aux musiques populaires, leur dimension rituelle et l’ambiance sonore des spectacles auxquels il aime assister.

YVES BERGÉ

Professeur et chanteur lyrique, né à Marseille, de mère catalane, Yves Bergé obtient un Premier Prix en chant et une Médaille d’or en Art lyrique au Conservatoire de Marseille. Il est Membre de La Chapelle Royale de Catalogne, sous la direction de Jordi Savall et de l’Ensemble Canticum Novum. En 2008, Il propose une conférence-concert sur Manuel de Falla et Garcia Lorca.

Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre 18 rue Mires, 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

