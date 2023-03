[Rendez-vous d’Exception] Autour du papier Archives départementales Saint-Denis Catégorie d’Évènement: Saint-Denis

[Rendez-vous d’Exception] Autour du papier Archives départementales, 31 mars 2023, Saint-Denis. [Rendez-vous d’Exception] Autour du papier 31 mars et 1 avril Archives départementales Rendez-vous d’Exception au sein des Archives départementales L’atelier de restauration des documents héberge des professionnels des métiers d’art pratiquant plusieurs techniques : reliure, dorure, restauration. À l’occasion des JEMA, cet atelier sera ouvert pour une découverte de ce savoir-faire essentiel à la conservation du patrimoine réunionnais.

Afin de compléter la présentation des savoir-faire autour du papier, une présentation de travaux et de créations d’artisans aura également lieu dans les espaces des Archives. Dates des Rendez-vous d’Exception : Vendredi 31 mars de 10h à 16h Samedi 1er avril de 10h à 16h Conditions de réservation : Réservation obligatoire par téléphone (02 62 94 04 14) ou courriel (archives.departementales@cg974.fr). Les groupes sont les bienvenus. Archives départementales 4, rue Marcel Pagnol 97490 Saint-Denis Saint-Denis 97488 Champ Fleuri La Réunion [{« link »: « mailto:archives.departementales@cg974.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T08:00:00+02:00 – 2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-01T08:00:00+02:00 – 2023-04-01T14:00:00+02:00 restauration Papier Archives départementales de la Réunion

Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Denis Autres Lieu Archives départementales Adresse 4, rue Marcel Pagnol 97490 Saint-Denis Ville Saint-Denis Lieu Ville Archives départementales Saint-Denis

Archives départementales Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/

[Rendez-vous d’Exception] Autour du papier Archives départementales 2023-03-31 was last modified: by [Rendez-vous d’Exception] Autour du papier Archives départementales Archives départementales 31 mars 2023 Archives départementales Saint-Denis saint-denis

Saint-Denis