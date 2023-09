« Vers une architecture frugale, heureuse et créative en matériaux biosourcés et géosourcés » par Dominique Gauzin-Müller Archives départementales Rodez, 13 octobre 2023, Rodez.

Dominique Gauzin-Müller milite depuis près de 40 ans pour une architecture écoresponsable à travers des conférences, des articles, des expositions et 23 ouvrages, dont plusieurs dédiés à la construction en matériaux biosourcés et géosourcés. Face à la crise climatique, elle est co-auteure du « Manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l’architecture et le ménagement des territoires urbains et ruraux ».

Rédigé en janvier 2018, ce texte proposant des solutions concrètes a déjà rassemblé plus de 15 500 signataires de 90 pays, créant un véritable mouvement.

La frugalité est la juste utilisation des fruits de la terre. La démarche touche quatre domaines d’actions : l’usage raisonné du sol ; la réduction de la consommation d’énergie ; la priorité aux matériaux de construction biosourcés, géosourcés et de réemploi issus de la région ; un processus de conception et de mise en œuvre global et collaboratif. L’objectif commun est une architecture plus respectueuse du vivant qui valorise les matériaux renouvelables et les savoir-faire locaux, qui privilégie des solutions techniques robustes et qui propose un équilibre entre tradition et modernité. L’architecture frugale et créative transforme l’existant avant de construire du neuf.

Dominique Gauzin-Müller est architecte-chercheuse, professeure honoraire associée de la chaire Unesco « Architectures de terre, cultures constructives et développement durable ».

Auteure de 23 livres sur la construction en bois, l’architecture écologique et l’aménagement durable des territoires, elle collabore avec plusieurs maisons d’édition. Co-initiatrice du TerraFibra Award, elle est aussi co-rédactrice du Manifeste pour la frugalité heureuse et créative dans l’architecture et le ménagement des territoires, qui a déjà recueilli plus de 15 700 signatures de 90 pays, créant un mouvement international pour un changement de paradigme dans le secteur du bâtiment.

Archives départementales 25 avenue Victor Hugo, 12000 Rodez

