Bretagne CENS fête les 30 ans du commerce équitable en Bretagne Mercredi 24 mai, 09h00 archives départementales Inscription, évènement gratuit

Nous avons le plaisir de vous inviter à cette journée d’informations et d’échanges.

Après le témoignage des pionniers du mouvement, elle sera l’occasion de voir le chemin parcouru, les valeurs défendues, les actions menées par notre association et par les différents acteurs (entreprises, écoles, collectivités, associations, consommateurs).

Une information sur la réalité du commerce équitable aujourd’hui (Nord/Sud et Made in France), ses objectifs, ses acteurs, les partenaires des pays du Sud et français, sera suivie de débats. Ce sera aussi un temps fort de réflexion sur les perspectives et les défis à relever face aux enjeux sociaux et environnementaux, en donnant une large place aux échanges et au débat lors des ateliers qui réuniront associations, collectivités locales, consommateurs, artisans, industriels et producteurs engagés dans ce mouvement.

archives départementales 1 rue jacques léonard Rennes 35043

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T09:00:00+02:00 – 2023-05-24T16:30:00+02:00

