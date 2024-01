Faire bloc ou faire front. Coopérations, compétitions et oppositions sportives dans l’Europe soviétisée de la fin des années 1940 à 1989 Archives Départementales Nantes, mardi 23 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-23 18:00 –

Gratuit : oui Entrée libre

Conférence. Les Archives diplomatiques et les Archives départementales de Loire-Atlantique vous invitent à la troisième séance du cycle 2023-2024, « L’Europe centrale et orientale au 20e siècle ». Durant la Guerre froide, au sein du bloc socialiste, le sport a pu être un lieu de collaboration entre l’URSS et les démocraties populaires. Il a pu tout autant être un lieu où se manifestaient les fissures du bloc, les oppositions, et où les victoires pouvaient devenir des revanches symboliques. Le conférencier, Sylvain Dufraisse, maître de conférences, enseigne l’histoire du sport à Nantes Université. Il a notamment publié « Une histoire sportive de la guerre froide » en 2023 (Nouveau monde éditions).

Archives Départementales Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/offre-culturelle/colloques-et-conferences/article/conference-faire-bloc-ou-faire-front-cooperations-competitions-et-oppositions