Le sport, toute une histoire Archives Départementales Nantes, 22 novembre 2023, Nantes.

2023-11-22

Horaire : 09:00 17:00

Gratuit : oui Adultes et visites adaptées pour les enfants

À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les Archives départementales vous invitent à découvrir une nouvelle exposition sur l’histoire du sport. Cette exposition itinérante a pour but d’interroger la place et le rôle du sport dans la société, ses différents usages et les combats qui l’ont animé. Comment se définit le sport ? Quand est-il créé ? Qui le pratiquait ? Comment a-t-il évolué ? Des documents issus des fonds et collections des Archives illustrent les luttes, équipements, adaptations, spécificités et gloires départementales. Entrée libre et gratuiteVisite guidée adaptée pour les petits et les grands le 2 novembre 2023. Renseignement et inscription (gratuit)Ouverte le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h et le mardi de 13h30 à 18hRenseignements : archives.culturel@loire-atlantique.fr ou 02 51 72 93 20

Archives Départementales Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr