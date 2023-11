9 et demi Archives Départementales Nantes, 16 novembre 2023, Nantes.

2023-11-16

Horaire : 18:00 19:00

Gratuit : oui

Projection du documentaire 9 et demi, 2022, 51 min. Réalisée pour le centenaire du format 9,5 mm, cette création musicale est composée d’extraits de 40 films tournés en 9,5 mm issus des collections françaises et internationales de cinémathèques et d’institutions d’archives audiovisuelles. La musique originale est de Biago Cavallo, Lorenza Cerigini, Daniel Mussatto et Dries Versmissen. Création réalisée avec le soutien du réseau INÉDITS, de Home Movies et du conservatoire Giovanni Battista Martini.

Archives Départementales Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr