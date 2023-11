Sur les quais de Nantes Archives Départementales Nantes, 7 novembre 2023, Nantes.

2023-11-07

Horaire : 18:00 19:00

Gratuit : oui

Film de Gabriel Chéreau, 1945-1948.Séance accompagnée par Audrey Bodéré-Clergeau, archiviste. Ce film plonge le spectateur dans une ville et un port en reconstruction. Hangars, pontons de bateaux, grues, aucun lieu n’a échappé à la caméra de Gabriel Chéreau, avocat et amateur d’architecture et de cinéma. Quelle est l’histoire de ces images conservées aux Archives départementales ? Bertille Chéreau-Benoist Gironière, fille de Gabriel Chéreau, sera présente à la projection du film et lira notamment un extrait du journal de sa mère sur le tournage du film.

Archives Départementales Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr