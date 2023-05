La face cachée des Archives Archives Départementales Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

2023-06-09

Horaire : 16:30 18:30

Gratuit : oui Sur inscription en ligne : weezevent.com Visite guidée. La visite des Archives départementales permet de découvrir des métiers différents (archivistes, relieurs…), des magasins spécifiques de conservation des archives, le laboratoire de restauration et de reliure, de beaux hôtels particuliers chargés d’histoire… Un voyage dans le temps et les espaces. Durée : 2h. Archives Départementales Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

Archives Départementales
6 Rue de Bouillé
Nantes 44000
02 51 72 93 20
archives@loire-atlantique.fr

