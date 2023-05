Du Moyen-Âge à aujourd’hui : la veuze – Parcours historique d’une cornemuse Archives Départementales Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Du Moyen-Âge à aujourd’hui : la veuze – Parcours historique d’une cornemuse Archives Départementales, 31 mars 2023, Nantes. 2023-03-31

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : oui Entrée libre. Conférence par Thierry Bertrand, chercheur, luthier, musicien. L’usage de la veuze était répandu dans le sud de la Bretagne historique et le marais breton vendéen. Dans ces régions où sa tradition fût intense, sonnaient encore une quarantaine de veuzous, au début du 20e siècle. Thierry Bertrand propose de remonter le temps à travers l’histoire d’un instrument millénaire : la veuze. De la période médiévale au début du 19e siècle, cette cornemuse nous révèle, au fil des siècles, des pratiques musicales insoupçonnées et riches en diversités. Proposée par Dastum.Durée : 1h30 Archives Départementales Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/du-moyen-age-a-aujourd-hui-la-veuze-histoire-d-une-cornemuse/INFOLOC-7790003?dateIndex=0 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Archives Départementales Adresse 6 Rue de Bouillé Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif Entrée libre. Lieu Ville Archives Départementales Nantes

Archives Départementales Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Du Moyen-Âge à aujourd’hui : la veuze – Parcours historique d’une cornemuse Archives Départementales 2023-03-31 was last modified: by Du Moyen-Âge à aujourd’hui : la veuze – Parcours historique d’une cornemuse Archives Départementales Archives Départementales 31 mars 2023 Archives Départementales Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique