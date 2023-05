Les méandres de la paix avec la Turquie (1920-1923) Archives Départementales, 28 mars 2023, Nantes.

2023-03-28

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : oui Entrée libre.

Conférence « Sèvres, Angora, Lausanne : les méandres de la paix avec la Turquie (1920-1923) »par Claire Le Bras, docteure en histoire contemporaine, chercheure associée à l’Institut français des Études anatoliennes (Istanbul) À la fin de la Première Guerre mondiale, la conclusion de la paix avec la Turquie se révèle un processus long et complexe. Engagée dans des négociations menées à plusieurs niveaux et impliquant une pluralité d’acteurs, la diplomatie française multiplie les initiatives dans un contexte politique et diplomatique extrêmement fluide. Loin de constituer une fin en soi, la signature des traités et accords jalonne une séquence diplomatique aux multiples rebondissements. Proposée par le Centre des Archives diplomatiques de Nantes. Durée : 1h30 Dans le cadre de l’exposition « Signatures, l’art de s’identifier »

