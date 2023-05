Une signature architecturale : René Sarger et la Soucoupe Archives Départementales Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre. Conférence par Solen Peron-Bienvenu, chargée d’études documentaires principale, chargée de la protection des monuments historiques – direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire.Qui a réellement signé la Soucoupe, ce monument historique de forme ovoïde posé depuis les années 1960 dans le parc des sports de Saint-Nazaire ? Sa conception est généralement attribuée à une équipe locale d’architectes mais c’est oublier le rôle essentiel, et non seulement technique, du célèbre René Sarger, architecte de formation, qui fit oeuvre internationale d’ingénieur. Proposée par la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique. Durée : 1h30 Dans le cadre de l’exposition « Signatures, l’art de s’identifier » Archives Départementales Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

